Hans Sigl: TV-Beben! "Der Bergdoktor" fliegt aus dem Programm

We bei einem Blick ins aktuelle TV-Programm deutlich wird, müssen alle Hans Sigl-Fans in dieser Woche auf die beliebte Serie verzichten! So wird stattdessen der Auftakt vom Karneval gezeigt. Für die eingefleischte "Bergdoktor"-Community definitiv ein herber Schlag! Doch zum Glück müssen sie auf ihre Lieblingssendung nicht all zu lange warten. In der übernächsten Woche ist die Kult-Serie nämlich wieder zu gewohnter Zeit zu sehen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass solche Vorfälle in Zukunft nicht all zu oft vorkommen! Schließlich feierte Hans Sigl erst kürzlich seinen "Bergdoktor"-Staffel-Auftakt und hat mit den letzten Sendungen bei seinen Anhängern schon wieder für gewaltig Spannung gesorgt...