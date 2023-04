Hans Sigl: Beunruhigende Nachricht! Große Sorge um den Bergdoktor

Schon vor einigen Monaten waren Sigls Anhänger besorgt um den "Bergdoktor". Der Schauspieler hatte auf einmal deutlich an Gewicht verloren und schien erschöpft. In den sozialen Medien wurde es ruhiger um ihn und er trat nicht mehr so oft in Erscheinung wie zuvor. Dabei hatte er seine Fans doch immer an seinem Leben teilhaben lassen.