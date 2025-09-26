Vorzuleben, wie man Zoff austrägt,sei wertvoll. „Deswegen gehen meine Frau und ich auch nie zum Streiten in den Keller“, erklärt Hans. „Bei uns kann es auch mal laut werden.“ Auseinandersetzungen geht Hans nicht aus dem Weg. Aber Verlockungen von außen! Fans, die ihn anschmachten? Kolleginnen, wie Barbara Schöneberger (51), die ihn anflirten? Darauf lässt er sich nicht ein: „Ich wäre ja schön blöd, wenn ich diese Frau betrügen würde – deshalb tu ich das noch nicht mal in Gedanken! Denn es ist ein großartiges Gefühl, mit Susanne verheiratet zu sein. Ich würde meine Ehe nie durch Untreue riskieren. Wir haben bei unserer Hochzeit einen Exklusivvertrag unterschrieben – auf Lebensdauer.“