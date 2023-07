Hans Sigl: Ein kleiner Junge! Der "Bergdoktor" teilt endlich sein großes Glück

Ein schöner, junger Mann, eine schöne, junge Frau – sie treffen sich zum ersten Mal an einem Flughafen. Sie verlieben sich. Doch erst müssen sie viele Hürden meistern, bis sie am Ende endlich zusammenfinden. Genau wie im Liebesfilm begann einst die Romanze zwischen Hans Sigl und seiner Susanne. So oft schwärmte der "Bergdoktor" schon von diesem schicksalshaften Treffen. Doch was bisher kaum einer wusste: Hans Sigl verdankt seine große Liebe einem kleinen Jungen … Nämlich Susannes Sohn Jonas (heute 26). Damals, 2005, spielte der achtjährige Junge bei Dreharbeiten zu "Das Traumhotel" in Mexiko Sigls Filmsohn. Klar, dass Mama Susanne ihren Sprössling dorthin begleitete. Und so kam es, wie es kommen musste …