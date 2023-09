Hans Sigl: Erschütternde Beichte! War's das für den "Bergdoktor"?

Natürlich hat sich auch Sigl wieder für die aktuelle Produktion in Ellmau eingefunden – mit dem Unterschied, dass sein Drehpensum viel höher ist als das anderer Kollegen. Zuletzt äußerte sich sein Co-Star Mark Keller, der in der Serie Alexander Kahnweiler spielt: "Ich meine, Hans Sigl hat 120 Drehtage da drin und der ballert von morgens bis abends alles durch." Das sei "ein richtiges Programm". Auch Hans Sigl selbst bekennt in einem Podcast: "Wir drehen 90 Minuten in 16 Tagen", so Sigl. "Wir haben einen Dreizehn-Stunden-Tag. Ich treffe kaum nach den Dreharbeiten Schauspieler, um mit denen auf ein Bier zu gehen – weil die alle durch sind, müde sind."

Schaut er sich nach Alternativen um? "Ich bin jetzt dann ab morgen woanders", schrieb er auf Instagram. Er meinte die "Starnacht am Neusiedler See", die er zusammen mit Barbara Schöneberger moderierte. Dann folgte die nächste "Starnacht am Wörthersee", die sogar im Ersten statt in den Dritten gezeigt wurde. Dass er seine Rolle als Moderator in vollen Zügen genießt, ist nicht zu übersehen. So stolz Hans Sigl auch auf all die Auszeichnungen ist, die er für seine "Bergdoktor"-Rolle bekommt – vielleicht hat er in Zukunft Lust auf andere Aufgaben und wir sehen ihn bald häufiger bei der Konkurrenz …?