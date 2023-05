Hans Sigl: Erschütternde Enthüllung nach 15 Jahren Ehe

Ach damals, da erstrahlte die Welt noch in Rosarot. Als Hans Sigl seiner Susanne Liebe und Treue schwor. Auf der Rübezahlalm in Ellmau (Tirol). 2008 war das. Am 24. Mai. Stolz trug der Schauspieler seine Liebste damals auf Händen. Heute, fast 15 Jahre später, sind Hans und Susanne immer noch verliebt. "Wir sind rundum glücklich", betont Hans Sigl gerne und oft. Doch er muss auch gestehen: Diese Ehe ist eine Berg- und Talfahrt.