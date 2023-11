Hans Sigl: "Ich bin wirklich jemand, der dann schnell in Stimmung kommen kann"

Schnell noch Geschenke kaufen, den Baum schlagen, das Weihnachtsessen planen – bis zum Heiligabend ist noch so viel zu tun! Doch Hans Sigl hat dafür im Moment noch keine Zeit. Erst kurz vorher kann der Schauspieler sich um all das kümmern. Und gerät dann prompt in Weihnachtsstress. Alle Jahre wieder das Gleiche!