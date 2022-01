Hans Sigl: Jetzt redet er über sein "Bergdoktor"-Aus!

Wie Hans Sigl nun offenbart, steht ein "Bergdoktor"-Aus für ihn noch lange nicht zur Debatte. So redet er jetzt über eine Szene, die sich beim Dreh des TV-Klassikers ereignet hat und alle Serien-Fans aufatmen lässt. "Vor einiger Zeit hat mich ein Regisseur am Catering mal ganz einfach so nebenbei am Kaffeeziehen angesprochen: 'Hast noch Bock?' Und es kam sofort: 'Ja.' Und da merke ich, dass ich halt nach wie vor irre dafür brenne. Ich glaube, dass man noch viele Geschichten für 'Martin Gruber' erzählen muss. Ich mache es noch ein bisschen, glaube ich - sehr gern sogar", offenbart Hans Sigl nun bei "Leute heute"! Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Hans denkt noch lange nicht ans Aufhören! Welche Abenteuer er wohl als Martin Gruber noch erleben wird? Wir können gespannt sein...