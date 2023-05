Hans Sigl: Zuckersüße Enthüllung! Es stimmt wirklich

Das ist wörtlich zu nehmen. "Ich wünsch mir, dass ich mit dir mal auf den Berg gehen kann, Thomas", bittet Hans Sigl seinen Freund jetzt in einem Interview. "Dass wir es nächstes Jahr schaffen, dass du mich besuchen kommst in den Bergen und dann zeig ich dir die Ellmauer Halt." Und die ist immerhin 2344 Meter hoch. Ein sportliches Vorhaben.

So ganz begeistert scheint Thomas Anders nicht von dieser Idee. Aber was tut man nicht alles für seinen besten Freund. Und so gibt der Schlagersänger nach einigem Hin und Her doch noch nach: "Hans, du weißt, ich tue für dich ganz, ganz viel!" Dann heißt es bald wohl: Berg Heil!

