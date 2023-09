Hansi Hinterseer: Bittere Trennung! Jetzt steht er ganz allein da

Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz im Gebirge: Nach 28 Jahren, einem halben Leben, muss Hansi jetzt alleine auf Tournee gehen. Seine langjährige Band, das Tiroler Echo, will nicht mehr. Die Musiker haben sich vom Volksmusikstar losgesagt. "Ja, es stimmt", bestätigt Hansi laut "Neue Post". "Tournee mit Tiroler Echo, das gibt es nicht mehr. Ich versuche, das Beste draus zu machen…"

Das Beste. Heißt, in Zukunft alleine auf der Bühne zu stehen. Ohne seine Kumpel, die ihn jahrelang begleiteten. Das wird nicht einfach. Vor allem, weil man erahnen kann, das die Trennung nicht nur im Guten vollzogen wurde. Über die Gründe schweigen die Musiker und Hansi ebenfalls. Verstehen kann es keiner. Hansi und die Jungs – das war doch immer eine Einheit, ein Team. Sogar auf den Fanreisen waren sie unzertrennlich: "Ich bin mit der Band tagaus, tagein zusammen, wir machen Spiele, machen Konzerte, spielen am Abend Musik, treten auf, alles Mögliche. Das ist wirklich immer ganz was Spezielles und ist einfach gewachsen auch, das ist etwas Schönes", schwärmte Hansi stets von den Tourneetagen in der Sonne, wie "Neue Post" berichtet. In Tunesien, Kroatien, Mallorca. Alles Vergangenheit, alles aus und vorbei!