Als die drei Hanson-Brüder aus Oklahoma Ende der 90er Jahre mit dem Ohrwurm „MMMBop“ in 27 Ländern die Charts stürmten, fielen rund um den Globus reihenweise Mädels in Ohnmacht. Mit gerade einmal zwölf, 14 und 17 Jahren sahen die Hansons mit ihren blonden Bob-Frisuren nicht nur unwiderstehlich aus, sondern verkauften auch über acht Millionen Tonträger ihres Debütalbums. Drei Grammy-Nominierungen und zwei Jahrzehnte später erwartet die drei erwachsenen Brüder statt kreischender Groupies heute zuckersüßer Baby-Lärm. Kaum zu glauben: Aus den umschwärmten Teenie- wurden verheiratete Familien-Papas!

Hanson-Brüder: Von Teenie-Stars zu Familienvätern

Die drei blonden Teenie-Brüder aus Oklahoma legten Mitte der 90er Jahre eine wahre Blitzkarriere hin. Auf dem Southwest-Festival in Austin wurden die blutjungen Straßenmusiker Isaac (17 Jahre), Taylor (14 Jahre) und Zac Hanson (zwölf Jahre) 1996 von ihrem Manager Christopher Sabec entdeckt. Mit ihrem ersten großen Hit „MMMBop“ führten die Jungtalente über Nacht in 27 Ländern die Charts an. Das zugehörige Album "Middle of Nowhere" (1997) erhielt mehrfach Gold und Platin. Ganz nebenbei eroberten die drei hübschen Texaner die Mädchenherzen im Sturm. Heute haben alle drei Hanson-Brüder ihre Auserwählte längst gefunden.

Hanson: Drei Brüder, 13 zuckersüße Kinder!

Im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder Taylor, der bereits mit 19 Jahren unter die Haube kam, ließ sich Clarke Isaac „Ike“ Hanson (1980) ein wenig mehr Zeit. Doch 2003 bei einem Konzert in New Orleans war es dann auch um den ältesten Hanson-Bruder geschehen. 2006 heiratete er seine große Liebe Nicole Dufresne. Bis heute ist der Hanson-Teenie-Star schwer verknallt und richtet auf rührende Worte an seine Angebetete: "An meine wunderschöne Ehefrau, welche ich vor zwölf Jahren geheiratet habe. Ich liebe dich! Zwölf Jahre verheiratet, 60 sollen folgen". Gemeinsam mit den drei Kindern Nina Odette (2015), James Monroe (2010), Clarke Everett (2008) lebt das glücklich Pärchen heute in Tulsa, dem Geburtsort der Hansons.

Was sein älterer Bruder kann, das kann Jordan Taylor „Tay“ Hanson (1983) schon lange. Mit sechs Kindern hat der mittlere Sohn der Familie Hanson bereits eine ganze Eishockey-Mannschaft zuhause. Erst im Dezember 2018 wurde mit Tochter Claude Indiana Emmanuel das sechste Kind der Familie geboren. Der damals 19-jährige Taylor heiratete bereits 2002 seine große Liebe Natalie. Sowohl die frisch gebackenen Eltern als auch ihre fünf Geschwister Jordan Ezra (2004), Penelope Anne (2006), River Samuel (2007), Viggo Moriah (2010) und Wilhelmina Jane (2013) schweben seit der Geburt der kleinen Schwester im siebten Himmel. So schreibt Tyler überglücklich unter ein Familienfoto: „Was ist besser als ein Dad von fünf Kindern zu sein? Natürlich einer von sechs Kindern zu sein!“

Auch der jüngste Spross der Hansons hat längst sein Liebesglück gefunden. Schon mit zwölf Jahren war Zachery Walker „Zac“ Hanson (1985) ein wahrer Mädchenschwarm. Am Ende heiratete er 2006 jedoch keine geringere als seine Jugendliebe Kathryn Tucker. Gemeinsam mit dem Model hat Zac bereits vier Kinder. Ob sich John Ira Shepherd (2009), Junia Rose Ruth (2012), George Abraham Walker (2015) und Mary Lucille Diana (2017) zukünftig noch über weitere Geschwister freuen können, steht noch in den Sternen.

Hansons heute: Musik-Comeback?

Auch wenn die Hansons heute allesamt eigene Familien gegründet haben, sind die Brüder noch immer genauso unzertrennlich wie in ihren Teenie-Jahren. Erst kürzlich waren Hanson in der britischen -Show "Lorraine" zu Gast und verrieten: „Wir haben 13 Kinder. Alle drei von uns haben einen zehnjährigen Sohn. Und die Kids vertragen sich alle super, da wir sehr viel Zeit zusammen verbringen.“

Die Hanson-Brüder feiern 2018 gemeinsam mit ihren Großfamilien Weihnachten Foto: Facebook

Doch obwohl die mittlerweile erwachsenen Teenie- heute ordentlich mit ihrer eigenen Rasselbande zu tun haben, nehmen sich die Hansons noch immer Zeit für ihre geliebte Musik und die Fans. Bereits 2017 waren Hanson auf großer Welttournee. Gleich zwei Konzerte führten die texanischen Brüder nach Köln und Hamburg. Zudem konnten sich alle Anhänger 2018 über das nagelneue Studio-Album „Real Life“ freuen.

Ganz nebenbei haben die drei Durchstarter 2007 eine soziale Kampagne ins Leben gerufen. Mit „Take the Walk“ wollen Hanson die Armut in Afrika, sowie die Krankheiten HIV und Aids bekämpfen. Und als wären eine Musikkarriere, eine Großfamilie und soziales Engagement noch nicht genug für drei Brüder, hat das fleißige Trio auch noch ein weiteres Geschäftsmodell entwickelt. In ihrer „Hanson Brothers Beer“-Brauerei in ihrem texanischen Geburtsorts Tulsa wird fleißig Hopfen und Malz verarbeitet. Der Renner unter den Biersorten ist und bleibt natürlich das „MmmHops“ (Dt.: MmmHopfen)! Na, wenn die weiblichen Fans da nicht lieber Bier statt Wein auf den nächsten Hanson Konzerten ordern.

