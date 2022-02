Harald Elsenbast: Zweiter Herzinfarkt! Große Sorge um Silvias Verlobten

Im Türkei-Urlaub löste der Defibrillator von Harald plötzlich aus. Der 61-Jährige wurde sofort in die Klinik in Antalya eingeliefert. "Harald hatte wieder einen schweren Herzinfarkt. Seine Maschine ist angesprungen. Er lag zwei Tage auf der Intensivstation, hat wieder Katheter gesetzt bekommen", erzählt die sichtlich mitgenommene Silvia in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Die Sorge um ihren Schatz ist riesig!