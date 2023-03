Harald Glööckler: Bedrückende Beichte! Er steht vor einer heftigen Lebenskrise

Das Leben von Harald Glööckler wandelt sich gerade um 180 Grad! Nachdem der Designer die Scheidung eingereicht hat und so das Ehe-Ende zu Langzeitpartner Dieter endgültig besiegelt hat, sollte es eigentlich wieder bergauf gehen, denn für den 57-Jährigen stand fest: "Ich wollte so nicht mehr leben", wie er gegenüber "BILD am Sonntag" verriet. Doch ein aktuelles Statement auf Instagram lässt vermuten, dass Harald Glööckler vielleicht doch mehr an der Trennung zu knabbern hat als vermutet. Ausschweifend berichtet er seiner treuen Community, dass man jeden Tag genießen solle, als ob er der Letzte wäre, da man nie weiß, wann die eigene Zeit auf der Erde ablaufen würde. Seinen Höhepunkt fand die Glööckler-Rede in der Aussage: "Alles, was nicht guttut, darf gehen". Nanu! Das hört sich fast danach an, als ob der Ex-Dschungelbewohner mit dem extravaganten Äußeren in einer kleinen Lebenskrise steckt und sich selbst gut zureden muss. Ob Ex-Mann Dieter Schroth oder doch ein neuer Lover für die Gefühlsachterbahn verantwortlich ist, bleibt unklar...

