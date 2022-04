Harald Glööckler: Bittere Bilanz! So eiskalt lässt er Ehemann Dieter zurück

Sogar den Hund Billy King hat Harald Glööckler (56) bei seinem Auszug mit nach Berlin genommen. In der Hauptstadt kurbelt der Stardesigner gerade wieder seine Karriere an. Viel Zeit für Privates bleibt da nicht. Schon gar nicht für die Pflege seines kranken Mannes. "Leider möchte er nicht mehr reisen, das ist auch aus gesundheitlichen Gründen für ihn schwierig. Aber er freut sich an dem, was er sieht und hört und erlebt", beruhigt Harald Glööckler sein Gewissen, ihn nicht mehr an seiner Seite zu haben.

35 Jahre kennen sich die Beiden. Sind durch dick und dünn gegangen. Jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, dass er seinen Dieter aufs Altenteil abgeschoben hat. "Mein Mann und ich leben keineswegs getrennt, sondern ich gehe in der Hauptstadt unserem Business nach und mein Mann hat das Recht, in unserem Domizil auf dem Land seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen", rechtfertigt sich Glööckler. Nach Liebe und Fürsorge klingt das gerade nicht. Und Dieter Schroth? Er wirkt resigniert: "Fakt ist, dass ich krank und auf Unterstützung angewiesen bin."

Es ist ein Drama! Dieter geht es immer schlechter – und Harald lässt ihn einfach im Stich...