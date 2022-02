Harald Glööckler: Ehe-Aus? Insider enthüllt die ganze Wahrheit!

Jetzt meldet sich auch Eric Sindermann zu Wort. Der Designer und "Promi Big Brother"-Star kennt Harald und seinen Mann seit einigen Jahren. Er glaubt den Grund für eine Trennung zu kennen. "Ich denke mal Harald will jetzt noch nicht ins Rentnerleben reingehen. Harald will den Glamour trotzdem weiternutzen, weiter Karriere machen. Harald ist in der Hinsicht ein absoluter Profi. Ich glaube, er will einfach nicht stehenbleiben", erklärt Eric im Interview mit RTL. " Vielleicht hat er aus diesem Grund jetzt gedacht, jetzt muss er mal einen anderen Weg einschlagen und den vielleicht sogar alleine." Ob er damit Recht hat? Das wird wohl erst die Zukunft zeigen...

