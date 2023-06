Harald Glööckler: Er packt aus! "Ich war jung und brauchte das Geld"

Er beschreibt weiter, wie seine Eltern ihn dazu nötigten vor den Gästen im familiengeführten Lokal zu singen: "Ich musste immer Pfötchen geben und die Leute grüßen und Liedchen singen und ich wollte aber gar keine Liedchen singen. Und man sagt immer, 'Das ist aber ein hübsches Kind, ein interessantes Kind'. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder das nervt dich völlig ab und du rebellierst dagegen oder, so war das bei mir, du merkst, das hilft dir und baust das aus. Und so kam ich dann ein bisschen in die Öffentlichkeit. Aber ich hatte jetzt nicht den Wunsch in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern ich wollte alle Frauen zu Prinzessinnen machen." Da scheint Harald Glööckler wohl trotz seiner traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, seinen Weg gefunden zu haben, das Negative ins Positive zu wandeln.

