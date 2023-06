Harald Glööckler & Dieter Schroth: Jetzt kommt die tragische Wahrheit ans Licht

"Wenn man unglücklich ist, kann man nur selbst etwas daran verändern", erklärt er der "Freizeitwoche". "Das hat bei mir sehr lange gedauert, aber irgendwann habe ich mich dazu entschlossen." Das Singledasein empfindet Harald als Befreiung. Er lache viel mehr und fühle sich jünger, so der schrille Modemacher. Was für ein fieser Schlag für seinen Ex Dieter!

Das neue Lebensgefühl liegt sicher auch an seinem neuen Begleiter Marc Lehmann, Immobilienmakler und CDU-Mitglied. Beide waren schon zusammen im Urlaub in Las Vegas. "Marc und ich kennen uns schon länger und haben unsere Beziehung nun vertieft, seit ich wieder in Berlin bin. Wir treffen uns öfter, sind gute Freunde. Alles andere wird sich zeigen." Für Glööckler ist das Wichtigste: Er ist jetzt glööcklich!