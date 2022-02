Harald Glööckler nach dem Auszug: Jetzt redet er erstmals über die Trennung!

Ganze 34 Jahre gingen Harald Glööckler und Ehemann Dieter gemeinsam durchs Leben und gaben sich sogar das Jawort. Doch wie es scheint, kommt der Designer einfach nicht mehr mit der Art seines Liebsten zurecht! So spricht Harald nun auch über einen möglichen Grund, warum er seine Kartons in der Familienvilla gepackt hat und die Flucht in Richtung Berlin antrat - viele hundert Kilometer von seinem Dieter entfernt...

