Harald Glööckler: Radikale Metamorphose nach der Trennung!

Wenn man Harald Glööckler fragt, wie er sich zurzeit fühlt, erhält man eine wunderbare Antwort: "Ich bin glücklich wie lange nicht mehr. Es geht mir prächtig. Es war die richtige Entscheidung, fortan einen neuen Weg zu gehen. Ich fühle mich wie ein komplett neuer Mensch. Ich hatte mich selbst verloren in der Beziehung mit meinem Ex-Mann – aber jetzt bin ich gestärkt und freue mich auf alles, was kommen wird!"

Und die Veränderungen folgen Schlag auf Schlag! Während der Modeschöpfer in den vergangenen Wochen noch mit Politiker Marc-Eric Lehmann herum turtelte, ist diese Liebe bereits wieder erloschen. Eine Entscheidung, die Harald Glööckler traf, weil er noch nicht bereits für eine neue Beziehung ist, wie er gegenüber "BILD" verriet. Er ist noch nicht fertig mit seiner Metamorphose. "Ich habe mich selbst komplett auf Reset gestellt für einen Neuanfang auf ganzer Linie. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, möchte ich etwas Schönes sehen. Ich will nicht dabei zusehen, wie der Zahn der Zeit an mir nagt. Ich habe mich entschlossen, die vergangenen 15 Jahre auch optisch ausradieren zu lassen. Darum musste ich mich unters Messer legen – aber es gibt Schlimmeres. Heute gefällt mir, was ich sehe", erzählt er im Talk mit "Closer". Also ein Neuanfang auf allen Ebenen! Und dieser war bitter nötig, wie Harald Glööckler meint: "Am Ende hat dann doch immer alles seinen Sinn. Mit meiner neuen Ausstrahlung ziehe ich plötzlich völlig andere Dinge an – auch viele neue Menschen, was ich sehr schön finde."

Und wer weiß, vielleicht ist auch der Mann seiner Träume unter diesen neuen Menschen...