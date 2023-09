Harald Glööckler: Schock-News nach der Trennung! Er gerät auf die schiefe Bahn

Erst ganz verliebt auf Kuschelkurs, jetzt schon wieder getrennt. Lehmann war der Rummel um Glööckler wohl peinlich. Der Nachwuchspolitiker will ja schließlich noch Karriere machen. Wenn der Liebste sich mit Prostituierten wie Electra Elite zeigt, mit ihr sogar ein blasphemisches Fotoshooting macht, das kommt im politischen Berlin nicht gut an!

Ist Harald unterwegs, verhält er sich ebenfalls so gar nicht wie ein Kavalier der alten Schule. Glööckler säuft, singt, feiert lautstark. Und tagsüber? Da plant er eifrig seine nächste Schönheits-OP. Dabei hat er schon so viel machen lassen: Augenlider, Haartransplantation. "Die Eingriffe kann ich nicht mehr zählen", gibt er zu. Die letzte: neue Brüste für den Modezar! Scham kennt er nicht. Sondern schwadroniert ganz offen über all seine Sünden in seiner Doku "Herr Glööckler sucht das Glück". Alles kommt auf den Tisch. Wirklich alles! Früher, mit Ehemann Dieter Schroth, da war Harald noch er selbst. Charmant, etwas verrückt, aber ein feiner Mensch. Doch seit der Trennung verliert er den Halt…