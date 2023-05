Harald Glööckler: In flagranti erwischt mit seinem jungen Freund

Schon in der vorletzten Staffel des Dschungelcamps ließ Harald Glööckler durchsickern, dass es zwischen ihm und Ehemann Dieter Schroth kieselt. Nur wenige Monate später folgte die offizielle Trennung nach über drei gemeinsamen Jahrzehnten. Im Februar diesen Jahres reichte der Designer dann die Scheidung ein. Doch nur wenig später zeigte er sich bereits mit einem jüngeren Mann an seiner Seite. So auch jetzt nach einem durchzechten Party-Abend.