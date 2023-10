Harald Schmidt: Das war's für immer! Ein Comeback ist ausgeschlossen

In der ARD-Sendung "Sträter" erklärt Harald Schmidt nun, warum er sich nicht vorstellen könne, noch einmal eine eigene Fernsehsendung zu machen: "Es hat für mich keinen Reiz mehr, weil ich ja, wie gesagt, wenn ich Lust habe, wohin zu gehen, dann gehe ich so wie zu dir oder ich gehe auf die Bühne, auf die Theaterbühne. Und das ist für mich das absolut Perfekte - ich habe den direkten Kontakt zum Publikum, ich habe keine Diskussion mit einem Sender: 'Das geht, das geht nicht. Das sollten wir mehr, das sollten wir weniger.' Ich mache, was ich will. Und ich weiß gar nicht, wo ich im Fernsehen was machen sollte. Mein Problem ist natürlich, dass ich auch sozusagen das, was heute ein Chef ist im Sender, keine Sekunde lang ernst nehme. Da kommt dann irgendeiner mit Hornbrille im engen Höschen auf einen zu und sagt: 'Ich hätte einen Vorschlag', - da bin ich schon weg. Und das macht es natürlich schwierig."