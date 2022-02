Hardy Krüger: Jetzt beginnt der erbitterte Kampf ums Erbe!

Von seinem Tod haben seine in Deutschland lebenden Kinder erst aus der Zeitung erfahren. "Das ist niederträchtig, verachtenswert und sehr kränkend" klagt Christiane. Die Klage, sie richtet sich gegen Anita Park (70), die Witwe des verstorbenen Schauspielers. Mit der Amerikanerin war er in dritter Ehe verheiratet und lebte bis zu seinem letzten Atemzug in einer Villa in Palm Springs. Ihr soll er sein ganzes Vermögen vermacht haben. Hat sie ihn dazu überredet, seine Kinder zu enterben? Denn es geht um Geld – viel Geld! Alleine das Anwesen in Kalifornien soll über 1,4 Millionen Euro wert sein! Von alledem, so wird gemunkelt, sollen Christiane, Malaika und Hardy keinen müden Cent sehen! Denn in Amerika haben Kinder keinen Anspruch auf einen Pflichtteil des Erbes. Ziehen sie vor ein deutsches Gericht, um einzuklagen, was ihnen zusteht, könnte daraus ein erbitterter Streit ums Erbe entstehen. Bis zuletzt mussten sie um die Liebe ihres Vaters kämpfen – und jetzt auch noch um sein Vermögen! "Du brachtest uns zum Staunen, zum Lachen und Weinen", verabschiedet sich sein einziger Sohn von der Hollywood-Legende. Besonders Letzteres dürfte jetzt mehr denn je der Fall sein...