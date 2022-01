Hardy Krüger Jr.: Das letzte große Geheimnis nimmt sein Vater mit ins Grab

Es kam nie zur großen Aussprache

Denn Hardy junior hatte über die Jahre nichts unversucht gelassen. Immer wieder war er in die USA gereist, versuchte stets Verständnis für das abweisende Verhalten seines Vaters aufzubringen, verlor kein böses Wort über ihn. Und gab nicht auf, die Nähe zu dem Mann zu suchen, der ihn einst in die Welt setzte. "Ich informiere ihn immer, was bei mir passiert", verriet er noch 2019 im Interview mit "Bild am Sonntag". Und stellte klar: "Es ist seine Entscheidung, ob er darauf reagiert." Hardy senior reagierte nicht.

Dass seine Liebe so konsequent zurückgewiesen wurde, lastete schwer auf der Seele des Sohnes, wurde zu einem seiner großen Lebensdramen. Zu oft flüchtete er sich in den Alkohol, um den Kummer zu ertränken, stürzte ins Bodenlose. Jetzt muss der Schauspieler nicht nur den Tod seines Vaters verkraften. Er muss auch lernen zu akzeptieren, dass es keine Chance mehr für ihn gibt, die Anerkennung des Menschen zu erringen, der ihm stets ein Vorbild war. Für Hardy Krüger jr. wird es kein versöhnliches Wort, keine liebevolle Geste oder Umarmung vom Vater mehr geben, nie mehr. Trost findet er bei seiner eigenen Familie: bei Ehefrau Alice Rößler und den insgesamt sieben Kindern des Patchwork-Paares, das mittlerweile in Berlin lebt. Das gibt Hardy Halt und die Kraft, den Senior trotz allem mit Dankbarkeit zu verabschieden: "Was bleibt, ist Liebe, Respekt und mein tiefster Wunsch, dass nun dein Weg ein friedlicher und glücklicher sein wird. Da drüben auf der anderen Seite", schreibt er in einem emotionalen Post auf Instagram. "Mir fehlen die Worte, wie so oft, wenn ich versuche, etwas zu beschreiben, das viel zu oft unausgesprochen blieb. Das Leben hat mich reich beschenkt, an wertvollen Momenten, schönen Plätzen und bewegenden Begegnungen. Doch was mich wohl am meisten geprägt und inspiriert hat – bist du! Lebewohl, mein geliebter Vater …"

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich!

Die 5 häufigsten Probleme in der Beziehung und was wirklich hilft: