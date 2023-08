"Harry Potter"-Sprecher Rufus Beck: Traurige Beichte! Seine Vergangenheit holt ihn wieder ein

Seine markante Stimme hauchte den Charakteren der "Harry Potter"-Bücher Leben ein. Rufus Beck nahm seine Zuhörer mit auf eine Reise in die zauberhafte Welt von Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger und ihre gemeinsame Zeit in Hogwarts. Doch was viele seiner Fans nicht ahnten: Auch Rufus Beck verbrachte einen Teil seiner Kindheit im Internat.

Genau wie die von J.K. Rowling erfundene Romanfigur hat auch der gelernte Schauspieler nur wenige gute Erinnerungen an diese Zeit. Im Interview mit "Brisant" sprach er über diesen dunklen Abschnitt in seinem Leben: "Man wird gemobbt. Man muss sich beweisen. Und man muss sehr früh ein Gespür dafür finden, wer ist Freund, wer ist Feind." Eine Feststellung, die sehr der von Harry Potter ähnelt. Auch Rufus Beck suchte sich Verbündete und Freunde, um den Terror im Internat zu überstehen. "Also man kann sich nicht alleine da durchschlagen", berichtet er ehrlich.