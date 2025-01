"Hartz und herzlich": Enthüllt! So werden die Bewohner ausgewählt

Seinem guten Ruf macht der "Hartz und herzlich"-Star in unserem Interview alle Ehre. Auf die Frage, was er sich im Fall eines Lottogewinns als Erstes kaufen würde, stellt er sich selbst ganz hinten an. An erster Stelle stehen für den Sympathieträger seine Mitmenschen in Mannheim! "Wenn ich eine Million im Lotto gewinnen würde, dann wäre der Erste, an den ich denken würde, nicht ich, sondern ich würde hier der Gemeinde, der Gegend helfen. Der Stadt Geld geben, damit sie mal Spielplätze für die Kinder bauen. Anderen, denen es nicht so gut geht, helfen", beteuert Elvis.

Danach käme seine Familie und zu guter Letzt, "wenn am Ende noch was übrig bleibt", käme er an die Reihe. "Die meisten würden wohl antworten 'Ich würde Urlaub in Hawaii machen' oder 'Ich würde mir einen Ferrari kaufen', aber solche Ansprüche hab ich nicht. Nein. Mir ist lieber, den Leuten um mich rum geht's gut und wenn's denen gut geht, dann geht's mir auch gut", betont Elvis abschließend. Kein Wunder, dass er für seine Benz-Baracken-Nachbarn bei "Hartz und herzlich" auf keinen Fall fehlen durfte. Diese gute Seele der Gemeinde durfte den Zuschauern natürlich nicht vorenthalten werden.

Neue Folgen "Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken" – ab dem 20. Januar, montags bis freitags um 18.05 Uhr, bei RTLZWEI.

Was wirklich hinter den "Hartz und herzlich"-Kulissen abgeht, erfahrt ihr im Video: