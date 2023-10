"Hartz und herzlich": Mutter-Sohn-Streit eskaliert! RTLZWEI muss Dreh abbrechen

In den neuen Folgen "Hartz und herzlich" wird Doreen L. noch in ihrem Leben in ihrer kleinen Wohnung in Greppin begleitet, in der die Hartz IV-Empfängerin mit ihren Nymphensittichen Sitt und Klaus lebte. Doch ihr Sohn, der kurz zuvor bei ihr einzog, stellte ihr Leben dann komplett auf den Kopf. Wie "Bild" wissen will, krachte es nach nur wenigen Wochen erstmals zwischen Mutter und Sohn: "Ich wusste nicht, dass Maik Internet-süchtig ist. Und während ich bei meiner Freundin Mone zum TV-Dreh war, hat er mein Geld geklaut“, klagt Doreen.

Grund genug für die 46-Jährige die Polizei zu rufen und Anzeige zu erstatteten. Zu allem Überfluss geriet sie auch noch mit den Nachbarn aneinander: "Die waren eifersüchtig, haben mich bedroht. Aus Angst habe ich meine Sittiche weggegeben. Die leben jetzt in Magdeburg bei Freunden." berichtet die Bürgergeld-Empfängerin.

Die ständigen Reibereien mit Sohn Maik-Maurice und den Nachbarn, brachten Doreen dann an ihr Limit: "Es gab insgesamt vier Polizeieinsätze in der Zeit. Ich habe sieben Strafanzeigen erstattet. Das wurde mir alles zu viel." So sehr, dass sie die Dreharbeiten mit RTL 2 frühzeitig abbrechen musste. Mittlerweile wohnt sie nicht mehr in der Wohnung in Greppin, die bei "Hartz und herzlich" zu sehen sein wird. Auch Sohn Maik-Maurice wohnt nicht mehr bei seiner Mutter, nachdem er Mamas Fernseher in der Wohnung zerschlagen hatte. Heute lebt der 19-Jährige in Wolfen. Eine bittere Enttäuschung für Mama Doreen: "Wir sehen uns unsere Folgen nicht zusammen an, wie wir uns das vorgenommen hatten."