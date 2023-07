"Hartz und Herzlich"-Vorschau: Bittere Enttäuschung! Die Fans sind außer sich

Harte Kritik am Sender RTLZWEI! Die Fans der Kult-Serie "Hartz und herzlich" sind enttäuscht. Der Grund? Seit Langem gibt es keine neuen Folgen ihrer Lieblingsserie mehr, sondern immer nur Wiederholungen der alten Folgen. Als der Sender nun auf dem "Hartz und Herzlich"-Instagram-Account eine Vorschau zu der gestrigen Folge der Benz-Baracken postete, bei der es sich wieder um eine Wiederholung handelte, kochten die Fans vor Wut.

In den Kommentaren unter dem Post forderten sie RTLZWEI direkt auf, neue Folgen anstatt der alten Schinken zu zeigen. So schreiben nur ein paar der aufgebrachten Fans Zeilen, wie: "Die Folgen haben ja schon einen grauen Bart. Wenn die Sendung doch so gut ankommt, wieso dreht ihr dann nicht mehr? Von Rostock kommt z. B. gar nichts mehr", "Wann kommen neue Folgen aus Rostock? Sonst kamen mehrmals um Jahr neue Folgen." oder "Es kommen allgemein nur noch Wiederholungen. Zum Kotzen."

Auweia, ob RTLZWEI diesen Forderungen der "Hartz und herzlich"-Fans wohl bald nachkommen wird? Anscheinend werden die Rostocker Serien-Stars bitterlich vermisst.