Hazel Brugger: Todeswünsche und Morddrohungen - Der Hass im Netz wird immer schlimmer

"Achtung, nichts für schwache Nerven", schreibt Thomas Spitzer, der Ehemann von Komikerin Hazel Brugger zu seinem Twitter-Post, in dem er mehrere Screenshots von Direktnachrichten und Kommentaren teilt, die seine schwangere Frau in der letzten Zeit erhalten hat. Darunter: Morddrohungen und Todeswünsche für ihr ungeborenes Kind. Thomas Spitzer veröffentlichte die sieben "krassesten Kommentare und Direktnachrichten" unzensiert, also inklusive Usernamen.