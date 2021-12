Heidi Klum: Adoptions-Hammer! Sie plant ein Baby mit Tom

Es brechen neue Zeiten im Hause Klum an: Heidi Klums älteste Tochter Leni (17) feilt emsig und zunehmend unabhängig an ihrer eigenen Karriere, die beiden Söhne Henry (16) und Johan (15) seilen sich heftig pubertierend von Mamis Rockzipfel ab, und auch Nesthäkchen Lou (12) hat keine Lust mehr, dauernd „Muttis kleines Mädchen“ zu mimen. Dabei hätte Heidi doch so gern noch einen süßen Fratz zum Kuscheln – Ehemann Tom Kaulitz steht zwar gern zur Verfügung, kann aber bei aller Liebe die Leere im Mutterherzen nicht füllen.

Jedenfalls gerät Heidi jedes Mal total ins Schwärmen, sobald sie ein Baby sieht. Gerade erst postete sie süße Erinnerungs-Schnappschüsse ihrer Unicef-Kampagne, auf denen sie auch mit einem winzigen Säugling auf dem Arm zu sehen ist. „Am schlimmsten war es für mich, das Kind wieder da hineinzulegen und zu gehen“, gestand sie damals im Interview. Vor einiger Zeit gerieten ihre Mama-Hormone vor laufenden Kameras erneut in Wallung: „Ich möchte auch noch mal so was Kleines“, rief sie sehnsüchtig, als eine Kandidatin der US-Castingshow „America’s Got Talent“ ihren kleinen Sohn mit auf die Bühne brachte.