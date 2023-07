Heidi Klum: Druck, Hass und Manipulation! Jetzt kommt alles ans Licht

Seit 17 Jahren läuft die verlockende Traummaschine, die eine große Karriere, viel Geld sowie Jobs an den schönsten Orten der Welt verspricht. Eine ganze Generation ist mit dem sehnlichen Wunsch aufgewachsen, das EINE Foto von Heidi zu bekommen und ihr nachzueifern. Doch dass dieser Schein trügt, ist längst kein Geheimnis mehr. In der Vergangenheit brachen bereits mehrere Frauen ihr Schweigen, sprachen über Fake-Castings, Mobbing-Erfahrungen, gezielte Manipulation bei Walks oder Shootings, Rufschädigung durch vorab festgelegte Rollenzuteilungen. Wie die Enthüllungen von „STRG_F“ zeigen, sind es keine tragischen Einzelfälle. Nur wenige „GNTM“-Weggefährten hatten den Mut, ihre Geschichte überhaupt öffentlich zu machen. Zu hoch sei der Druck, die Angst, den Job zu verlieren oder gar verklagt zu werden. Ihre Aussagen bestätigen die bisherigen Enthüllungen einzelner von Heidis Meeeedchen, die Doku hat insofern noch mehr Brisanz, da sich bisher auch der Show positiv zugeneigte Kandidatinnen wie Lieselotte Reznicek, ebenfalls kritisch äußern. Heidi selbst hat nur zu Beginn der vergangenen Staffel zu den Anschuldigungen Stellung genommen, sie versuchte, die Vorwürfe zu entkräften, aber in Wahrheit scheint sich (bisher) nichts verbessert zu haben. Die Frauen werden noch immer isoliert, es gibt noch immer die klassischen Zicken und Dramen. Die Quote ist offenbar immer noch das, was zählt – und nicht die Teilnehmerinnen. Viele von ihnen würden sich nach ihren Erfahrungen nicht noch einmal bewerben – ein Weckruf für zukünftige Kandidatinnen, die Show-Macher und Heidi, etwas zu verändern, damit ihr Traum nicht auch zum Albtraum wird.