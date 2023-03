Heidi Klum & Tom Kaulitz: Dritter Hund tot! "Keine Tränen mehr übrig"

Bill und Tom haben jedoch einen bösen Verdacht. "Auch wir mussten auch traurigerweise darüber nachdenken, ob es zusammenhängt. Ein Freund von mir hat gesagt, dass es so traurig ist, dass ihr darüber nachdenken müsst, dass es jemanden gibt, der euch so schaden will, dass er eure Tiere umbringt. Ist da vielleicht ein Irrer draußen? Diesen Sachen gehen wir auf den Grund." Deshalb ist Stitch gerade in der Autopsie. Die beiden wollen endlich rausfinden, warum ihre Hunde viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden.

