Heidi Klum: Babyüberraschung mit 48! Sogar der Name steht schon fest

Und mit dieser Vorstellung ist sie nicht alleine, denn auch ihr Ehemann Tom Kaulitz (32) steht hinter dieser Entscheidung. Gibt es also bald eine Baby-Überraschung? Wird Heidi mit 48 Jahren noch einmal Mutter? Es scheint so! Denn auffällig: Die Model-Mama legte zuletzt bei einem Fotoshooting immer wieder ihre Hand auf den Bauch, strahlte ganz glücklich vor sich hin. Diese Aufnahmen sorgten für Wirbel, vielleicht wölbt sich bald schon ein kleines Bäuchlein unter ihrer Bluse? Bereits bei der Castingshow "America's Got Talent", da sitzt Heidi seit vielen Jahren in der Jury, wurde deutlich, wie sehr sich Heidi über solch eine frohe Botschaft freuen würde. Eine Kandidatin brachte ihr kleines Kind mit auf die Bühne – und um Heidi war es sofort geschehen. Sie erklärte: "Ich möchte irgendwie noch so ein Kleines ..." Jury-Kollegin Sofía Vergara (49) schaute sie ungläubig an, meinte nur: "Aber du hast doch schon vier!" Doch das hält Heidi nicht auf!

Verständlich, denn Tom hat noch kein "eigenes Baby" und schaut sogar schon mal regelmäßig nach potenziellen Kinder-Namen. "Ich habe immer gesagt, wenn ich einmal eine Tochter habe, dann möchte ich sie Nala nennen", gab er neulich zu. Vielleicht verkünden die zwei Turteltäubchen ja bald schon, dass sie eine Nala erwarten ...