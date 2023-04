Heidi Klum: Bittere Baby-News!

Erst nach drei Stunden löste das Model das große Rätsel um ihre plötzliche Babykugel auf. Sie ist nicht schwanger und hat den Bauch lediglich ordentlich herausgeschoben. Der Schnappschuss entstand am 1. April und war somit als Scherz gedacht.

Das Gelächter blieb jedoch aus, denn viele fanden die Aktion geschmacklos. "Unterste Schublade!", hieß es in den Kommentaren. Für Frauen mit einem unerfüllten Kinderwunsch ist das ein Schlag ins Gesicht. Kurze Zeit später löschte Heidi das Foto. In Zukunft wird sie auf solche Späße wohl verzichten. Besser so!

