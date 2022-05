Heidi Klum: Der wichtigste Mann in ihrem Leben hat sie eiskalt ersetzt

Pünktlich zum 18. Geburtstag von Heidis Tochter Leni, wendet sich Papa Günther nun mit einer unerwarteten Nachricht an die breite Masse und seine Enkelin. So erklärt er via "YouTube": "Hallo, meine kleine Mausekatze. Heute wirst du 18 Jahre, und dann bist du volljährig. Und dann haben wir ein besonderes Geschenk, und das ist die Marke 'Leni Klum'. Und du weißt jetzt noch nicht, wie wichtig eine Marke ist. Hoffentlich machst du das Richtige daraus." Autsch! Für Heidi ein wahrer Schockmoment! Schließlich ist ihre Marke "Heidi Klum" nach wie vor das Streitthema zwischen ihr und Papa Günther! Was das Topmodel wohl über den Schachzug des Vaters denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu!