Heidi Klum: GNTM-Beichte! Damit hätte wohl niemand gerechnet

Bei "Germany's Next Topmodel" zeigt sich Heidi Klum in diesem Jahr so nahbar wie noch nie und scheut auch nicht davor zurück, private Einblicke in ihre Vergangenheit zu geben. So offenbarte sie bereits in einer der letzten Folgen, dass sie als Kind ebenfalls mit Mobbing zu kämpfen hatte. Sie sei durch ihre Hautunreinheiten damals "Pizzaface" genannt worden. Ganz schön gemein!

Doch die Modelmama ließ sich davon nicht unterkriegen. Jetzt verriet die 48-Jährige, dass sie in ihrer Schulzeit durch eine bestimmte Sache besonders herausgestochen sei. In der letzten Folge ihrer beliebten Model-Castingshow ließ sie ihre Schützlinge nun gegeneinander auf der Laufbahn im Sprint antreten bevor sie den Catwalk hinunter schreiten sollten. Dies ließ die GNTM-Chefin in Erinnerungen schwelgen, denn wie sie nun verriet, war sie selbst die schnellste Sprinterin in ihrer damaligen Klasse. Ob ihre Fans mit dieser Kindheits-Beichte gerechnet hätten? Gast-Juror Thomas Hayo scheint Heidi diese Aussage wohl auch nicht ganz zu glauben und fordert sie zu einem Rennen nach der Show auf. Im Abspann wird dies auch direkt in die Tat umgesetzt, doch man hört die Bergisch Gladbacherin dann nur rufen, dass sie mit diesen Schuhen nicht rennen könne. Ob Ausrede oder nicht, ihren Mobbern aus der Schulzeit hat sie mit dieser sportlichen Leistung gewiss eins auswischen können.

Mittlerweile machen sich Fans jedoch eher Sorgen um die 48-Jährige. Ob sie nun mit ihrem Beautywahn zu weit geht? Seht im Video selbst: