Heidi Klum: Die nächste Trennung steht bevor

Erst kürzlich stiegt Heidis Tochter Leni Klum den Modelolymp empor und startete in ihr Leben als junges Nachwuchstalent! Für Heidi sicherlich ein ganz besonderer Moment, schließlich betont das Supermodel immer wieder, wie stolz sie auf ihre Tochter ist. Doch mit all der Freude geht auch ein wenig Wehmut einher! So sieht Heidi ihre Tochter meist nur noch zu offiziellen Terminen, oder neuen Deals, die beide gemeinsam antreten. Doch damit nicht genug! Wie Heidi nun offenbart, ist auch ihr ältester Filius kurz vor seinem nächsten Lebensschritt! Im Interview mit "Prominent" offenbart sie: "Mein Sohn ist als Nächstes dran. Der ist jetzt gerade 18 geworden, wird dann wahrscheinlich auch aufs College gehen, möchte auch gerne woandershin, in die große weite Welt. Kann man ja auch verstehen, habe ich genauso gemacht in dem Alter. Deswegen, das ist eben der Lauf der Zeit, irgendwann fliegen die Vögel aus dem Nest raus." Oh je! Arme Heidi! Das nächste Zimmer in ihrem Familiendomizil, welches unbewohnt ist. Auch Lenis verlassenes "Kinderzimmer" macht Heidi nach wie vor zu schaffen: "Überall ist Action, und bei ihr im Zimmer ist kein Licht an, Ruhe drin. Das ist natürlich schon was ganz anderes."

Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Heidi diese ganzen Abschiede nicht all zu sehr zu schaffen machen!