Heidi Klum feiert „HeidiFest“: Stars, Programm und Übertragung der Wiesn-Sause

ProSieben zeigt Heidi Klums große Wiesn-Party live – und unter den Gästen sind nicht nur Schlagerstars, sondern auch bekannte „Let's Dance“-Tänzer.

Heidi Klum lächelt in die Kamera und hebt ihre Hand neben dem Gesicht.

Heidi Klum feiert eine Pre-Wiesn-Party.

Normalerweise ist Heidi Klum im deutschen Fernsehen vor allem durch „Germany’s Next Topmodel“ präsent. Doch nun überrascht das Model mit einer ganz neuen Show: Am 18. September 2025 verwandelt sie das Münchner Hofbräuhaus in eine große Pre-Wiesn-Party. Das „HeidiFest“ wird ab 20:15 Uhr bei ProSieben und im Stream bei Joyn übertragen – und soll die perfekte Einstimmung auf das Oktoberfest-Wochenende liefern.

„HeidiFest“: Stars, Stimmung und Schlager

Für das Event hat Heidi Klum rund 1.000 Gäste an 100 Tischen eingeladen und ein Line-up von über 20 Acts angekündigt. Auf der Bühne stehen unter anderem:

Doch das ist längst nicht alles – denn die Gastgeberin hat auch Überraschungsgäste in petto.

„Let's Dance“-Profis als Special Guests

Für besonderes Aufsehen sorgt die Enthüllung, dass auch Tänzer:innen von Let's Dance Teil der Show sind. Profi Evgeny Vinokurov verriet bereits in seiner Instagram-Story, dass er mit Kolleg:innen in München für Heidis Event trainiere. Details zum Auftritt und welche Profis genau dabei sind, bleiben vorerst geheim.

Auch Ekaterina Leonova hatte schon Wochen zuvor angedeutet, dass vor der großen "Let's Dance"-Tour noch TV-Auftritte auf sie warten könnten – möglicherweise also auch beim "HeidiFest".

Nebenbei enthüllte Vinokurov, dass er durch seine Tanzpartnerin Simone Thomalla eine Rolle in der Serie „Frühling“ ergattern konnte – ein spannendes Karriere-Update abseits der Tanzfläche.

Gibt es noch Tickets für Heidi Klums Party?

Wer jetzt auf Resttickets für die Sause hofft, wird enttäuscht: Das "HeidiFest" ist eine private Feier, zu der nur Familie, Freunde und enge Wegbegleiter eingeladen sind. Doch immerhin dürfen Fans über die Live-Übertragung auf ProSieben und Joyn dabei sein – und so ein Stück Wiesn-Stimmung aus dem Wohnzimmer erleben.

