Heidi Klum feiert „HeidiFest“: Stars, Programm und Übertragung der Wiesn-Sause

Normalerweise ist Heidi Klum im deutschen Fernsehen vor allem durch „Germany’s Next Topmodel“ präsent. Doch nun überrascht das Model mit einer ganz neuen Show: Am 18. September 2025 verwandelt sie das Münchner Hofbräuhaus in eine große Pre-Wiesn-Party. Das „HeidiFest“ wird ab 20:15 Uhr bei ProSieben und im Stream bei Joyn übertragen – und soll die perfekte Einstimmung auf das Oktoberfest-Wochenende liefern.