Heidi Klum: Foto-Sensation! Sie zeigt ihre Söhne Henry und Johan

Das Gesicht ihren beiden Jungs will Heidi aber nicht zeigen. In einem Interview mit dem US-Magazin "People" verriet die "GNTM"-Chefin lediglich, dass Henry wie sein "sehr heißer und sehr gut aussehender" Vater Seal aussehen würde. Sogar die Zahnlücke hätte er von seinem Dad geerbt. Doch auch bei Johan kam Heidi nicht aus dem Schwärmen raus. "Er sieht aus wie ein europäischer Fußballspieler. Er hat diese umwerfend schöne Haut und er ist so süß und hat wunderschöne, große Lippen." Klingt nach zwei echten Sahneschnitten!

