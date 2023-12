Heidi Klum & Leni Klum: Bitterböse Nachrichten - "Ich finde das zum Fremdschämen"

Dass Mutter und Tochter ohne Scham miteinander posieren, sei für Heidi daher in erster Linie "etwas Positives, nichts Negatives". Mit dieser Meinung steht Heidi nicht alleine da. Denn neben den vielen Hasskommentaren und anzüglichen Anmachen stellen sich auch einige auf Lenis Seite. "Wir ziehen doch auch Bikinis am Strand an oder gehen in die Sauna. Seit wann ist Deutschland so prüde geworden?", ärgert sich eine Followerin und viele stimmen ihr zu. "Die ganze Welt fordert mehr Vielfalt, Respekt, und und und. Hier zeigen sich Mutter und Tochter, die nunmal beide beruflich Model sind … Und alle drehen durch. Euch ist allen nicht mehr zu helfen!"