Heidi Klum: "GNTM"-Abrechnung! Ihr Lügengerüst bricht über ihr zusammen

Die Modewelt ist hart

Denn: In der echten Modelwelt winkt nur die große Karriere, wenn die Models in ein bestimmtes Raster passen. Und das ist immer noch aktuell, wie Marco Sinervo bestätigt. Der Chef von Deutschlands größter Modelagentur MGM Models ist sicher: Der Traum von der ganz großen Laufsteg-Karriere wird für Heidis Mädchen genau das bleiben: ein unerfüllter Traum. "Die Annahme, Diversity bedeute, dass gar keine Voraussetzungen mehr existieren, um als Model zu arbeiten, ist ein großes, manchmal tragisches Missverständnis", so der Agentur-Boss im Interview mit "Watson". "Da treten Frauen gegeneinander in einem Wettbewerb an, die überhaupt keine Modelqualitäten haben. Sie sind einfach zu klein, zu alt, haben nicht die richtigen Proportionen für das Business. Model werden die alle nicht." Rrrrumms! Warum ist das so? Klar: In den Fashion-Metropolen Paris, London, Mailand und New York gelten immer noch die klassischen Model-Gesetze, bestimmte Maße und eine Mindestkörpergröße werden von den Designern vorausgesetzt. Selbst verrückte, schrille Looks und auffällige Typen kommen noch lange nicht überall an.

Fiese Kritik an GNTM

Das bestätigt auch Heidis Finalistin der letzten Staffel, Romina Palm. Die 22-Jährige trat als Petite-Model mit knappen 1,68 Metern in der Show an und ließ sich beim Umstyling sogar die Haare feuerrot färben. Ein Karriere-Killer: "Ich würde am liebsten fulltime modeln, aber ich bin kein klassisches Model. Meine roten Haare lenken zu sehr vom Produkt ab, und zudem habe ich keine Modelmaße. Die gibt es nämlich leider noch", stellt sie klar. Eine Tatsache, die Heidi ganz gern mal verschweigt. Schließlich dient die Vielfalt unter den Kandidatinnen der Unterhaltung. Dass ihre "Meeedchen" keine großen Jobs an Land ziehen werden, wurde der Model-Mama im Laufe der Show schmerzhaft bewusst: "Es sind leider sehr viele bekannte Designer abgesprungen, die uns vorher zugesagt hatten", verriet sie im Interview über die Schwierigkeiten. "Der Grund: die Maße unserer Models. Man hört immer, wie wichtig Diversity ist, aber wenn es drauf ankommt, dann irgendwie doch nicht wirklich, wie wir am eigenen Leib erfahren haben." Fakt ist auch: Es liegt nicht nur an der Diversity, dass Heidi keine Topmodels rausbringt. Auch die Siegerinnen der letzten Jahre hatten kaum eine Chance. Und das liegt an der Show selbst und wie die Kandidatinnen dargestellt werden, stellt Sinervo knallhart klar: "Man hat gemerkt, dass die Mädchen auch bei den Kunden nicht mehr gut ankamen, weil die das schrille Image nicht haben wollten. Als richtiges Topmodel sehe ich keine ehemalige Kandidatin. Ich finde auch, seit einigen Staffeln werden Mädchen ausgewählt, die immer weniger Modelpotenzial haben …"