Heidi Klum: GNTM-Schock! Jetzt zieht sie die Reißleine

Eigentlich freuten sich die diesjährigen Kandidatinnen auf einen finalen Entscheidungswalk am legendären Venice Beach in LA, doch dazu sollte es nun nicht kommen. Nach den Proben in einem Zelt in Gesellschaft von Supermodel Elsa Hosk, zog ein heftiges Gewitter mit schweren Sturmböen auf. Nach kurzem Überlegen stand für Modelmama Heidi Klum dann schnell fest - ihre Mädchen können so nicht auf den Laufsteg! Sie lässt verlauten: