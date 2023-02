Heidi Klum: Nach GNTM-Kritik - jetzt packt Wolfgang Joop aus!

Für zwei Staffeln "Germany's Next Topmodel" war Designer Wolfgang Joop Juror an der Seite von Heidi Klum. Damals bestand die Jury der Model-Castingshow noch aus einem festen Cast, während in den letzten Staffeln neben Heidi als Hauptjurorin nur auf Gast-Juroren gesetzt wurde. Klar, dass die Model-Mama da das letzte Wort hat, was Entscheidungen angeht. Doch jetzt packt Wolfgang Joop aus, dass auch er zu Jury-Zeiten nichts zu sagen hatte...