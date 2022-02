Heidi Klum: GNTM-Skandal! Geht sie damit zu weit?

Nacktshootings kommen in jeder Staffel der Modelshow vor - doch diesmal war es besonders heftig! Denn die Kandidatinnen rekelten sich als Zeiger in einer Uhr auf einem öffentlichen Strand in Kalifornien - dabei waren die Models komplett hüllenlos. Dabei hatte ProSieben auf der GNTM-PK mitgeteilt: "Wir pixeln und blurren alles, was uns auch nur ansatzweise in eine falsche Richtung bringen würde."