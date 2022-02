GNTM-Viola: Fake-Vorwürfe! Hat Jan Böhmermann seine Finger im Spiel?

Name: Viola (Nachname unbekannt)

Alter: 21 Jahre

Geburtsort: Bremen

Instagram: viola.srb

2022 möchte Viola in die Fußstapfen von Transgender-Model und GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter treten. „Ich habe mich bei „Germany‘s next Topmodel“ beworben, weil ich der aller größte Fan dieser Show bin. Und weil ich super gern super coole Kleidung mag", erklärt sie ProSieben freudenstrahlend und ergänzt dann lachend: "Ich glaube ich kann alles schaffen!" Selten sorgte eine Kandidatin bei GNTM schon vorab für so viel Aufsehen wie die Studentin mit den knallrosa Haaren. Grund genug einen genaueren Blick auf Viola zu werfen.

Privat studiert die 21-jährige Bremerin soziale Arbeit in der Karnevalsstadt Köln, wo sie mit ihrem skurrilen Look sicherlich ziemlich gut aufgehoben ist. Derzeit verbringt Viola ihre Zeit allerdings im Rahmen eines Auslandssemesters im irischen Dublin. Wenn sie gerade nicht studiert, klimpert Viola in ihrer Freizeit am liebsten auf einem Klavier herum: „Ich gehe so zum Bogenschießen, aber es gefällt mir nicht so gut, aber so im Vorraum vom Bogenschießen steht ein Klavier und da kann ich immer nach dem Bogenschießen eine Stunde Klavier spielen, bis die Basketballer kommen.“ Ganz klar, diese Frau ist crazy! Ob da wohl ein Mann mithalten kann? Ob Viola einen festen Freund hat, wird sie uns hoffentlich bald bei GNTM verraten...