GNTM-Viola: Foto aufgetaucht! So anders sah sie früher aus

Allmählich ist auch die betroffene GNTM-Kandidatin sichtlich genervt von den Spekulationen im Netz. Um dem Ganzen ein Ende zu bereiten, teilte Viola zuletzt einige private Fotos aus ihrem Leben auf Instagram. Darunter auch ihr Bewerbungsfoto für "Germany's Next Topmodel", mit dem sie damals Heidi Klum überzeugte! "Ich habe mich mit diesem Bild beworben und wurde zum Casting eingeladen", berichtet die 21-Jährige in ihrer Story. Doch was am meisten ins Auge sticht, ist ihr erfrischender Look: Statt eines pinken Vokuhilas trug Viola früher braune Locken und einen Pony. Die sonst so skurrile GNTM-Kandidatin ist kaum wieder zuerkennen.