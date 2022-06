Heidi Klum: Heftig, was jetzt ans Licht kommt

Ja, die mittlerweile viereinhalbjährige Beziehung mit dem "Tokio Hotel" Musiker beflügelt das Model – und das soll jeder wissen und jeder sehen: "Mein Mann macht mich so glücklich, wie außer meinen Kindern noch nie jemand zuvor – da muss es ja an ihm liegen." Was als romantische Liebeserklärung verpackt ist, entpuppt sich im Gegenzug für ihre Verflossenen – unter ihnen Formel-1-Teamchef Flavio Briatore (72), Sänger Seal (59) und Kunsthändler Vito Schnabel (35) – allerdings als fiese Attacke! Zweimal war Heidi vor Tom verheiratet, zweimal wurde sie geschieden, mehrere Männer kamen und gingen. Und dennoch: Über alle schwärmte sie einst wie jetzt über ihren Liebsten Tom Kaulitz.

"Ich bin ein sehr offener Mensch und rede auch immer gerne über alles", sagte die "GNTM"-Chefin einst über sich selbst. Alles schön und gut. Reden ist Silber. Aber Schweigen – in ihrem Fall das ein oder andere Mal mehr – Gold. Und für ihre Ex-Partner sicherlich unbezahlbar ...