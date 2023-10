Heidi Klum: Ihr heiles Familienglück zerbricht

Denn für ihn kommt die Mutter-Tochter-Aktion einem Verrat gleich. Schließlich war er früher ein wichtiger Teil der Show, stand seit den Anfängen von GNTM als graue Eminenz an Heidis Seite – bis sie ihn vor einigen Jahren knallhart ausbootete, was Günther bis heute nicht verkraftet hat. Um so bitterer, dass nun statt seiner Erna mit ans Set darf. Dass Heidi ihre Mutter zu den Dreharbeiten der Model-Show mitnimmt, liegt vermutlich nicht nur am guten Verhältnis der beiden, die zuletzt gemeinsam auf Capri Urlaub machten. Heidi dürfte klar sein, dass Ernas GNTM-Abstecher Papa Klum mitten ins Herz trifft – was eine kalt, aber gezielt servierte Rache für dessen jüngste Lästereien sein könnte.

Günther hatte nach der Finalshow der vergangenen Staffel kein gutes Haar an dem veränderten Konzept gelassen. Dass GNTM seit einiger Zeit verstärkt auf Diversität setzt, ist Klum Senior ein Dorn im Auge. Die Sendung sei schließlich als Format "für schöne junge Frauen" gedacht, schimpfte er im Interview, wenn man auch Kandidatinnen zulasse, die diesem Ideal nicht entsprechen, müsse man sie anders nennen. Nach dieser Aussage kann man sich lebhaft ausmalen, wie Heidis neueste Idee, auch Männer zu casten, bei ihm ankommt. Auch die Tatsache, dass das Finale nur noch in einem Studio mit Freunden und Familie stattfand, statt wie früher in einer Halle vor 15.000 Zuschauern, passte ihm überhaupt nicht. Wohl auch, weil in dem kleinen Rahmen besonders auffiel, dass seine Frau Erna unter den geladenen Gästen war, er aber ausdrücklich nicht. Und nun streute Ernas Besuch bei den Dreharbeiten der aktuellen Staffel weiter Salz in seine Wunden. Kaum vorstellbar, dass die nächste ätzende Äußerung gegen Heidi lange auf sich warten lässt. Doch eins vergessen die beiden bei ihrem nicht enden wollenden Zoff: Erna, die seit Jahren zwischen allen Stühlen sitzt, hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrem Mann und zu ihrer Tochter. Und die wohl oder übel damit leben muss, dass jede gemeinsame Aktion mit ihrer Tochter die Familienkrise weiter eskalieren lässt – und letztlich zur Zerreißprobe für ihre Ehe werden könnte.