Heidi Klum: Jetzt hat sie das Liebste verloren

Man braucht nicht mal Hundebesitzer zu sein, um den Schmerz erahnen zu können, den Familie Klum-Kaulitz gerade durchleben muss. Ihre Hunde waren für sie vollwertige Familienmitglieder. Doch jetzt sind alle tot! "Wir haben unser ganzes Rudel, unsere allerliebsten, süßen, kleinen Babys, alle innerhalb von zwei Wochen verloren", weint Heidis Ehemann Tom Kaulitz in seinem Podcast "Senf aus Hollywood". Und sein Bruder Bill fügt hinzu: "Wir können es auch immer noch nicht begreifen." Schon das Ableben des langjährigen Familienhunds Capper sorgte für tiefe Trauer im Klum-Clan, als dann auch noch der erst drei Jahre alte Irische Wolfshund Anton und Bills Bulldogge Stitch umkamen, herrschte fassungsloses Entsetzen. "Stitch war ein kerngesunder Hund. Alle Werte waren immer in Ordnung, er war ein wahnsinnig glücklicher Hund", so Bill. "Ich habe niemals auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass er irgendwas haben könnte. Er war nie krank, musste nie zum Arzt. Und dann, an einem Sonntag ist er plötzlich kollabiert und umgefallen. Ich war im Schock."

Was er in diesem Moment noch nicht ahnte: Zeitgleich waren auch Heidi und Tom mit Anton auf dem Weg zum Tierarzt. "Das kann doch nicht sein", habe er sich da gedacht. "Was ist mit unseren Hunden los?" Zwei unerklärliche Todesfälle an einem Tag – das würde wohl jeden beunruhigen. Es seien noch viele Fragen zu klären, betont Bill. "Es sitzt ganz tief. Stitch ist bei einer Autopsie, wo man hoffentlich auch noch mal ein paar Sachen erfährt." Aber natürlich liege der Gedanke auf der Hand, "dass das alles zusammenhängt." Sind die drei Fellnasen womöglich Opfer eines Giftanschlages geworden? Die Zwillinge wollen es nicht ausschließen. Auch ein Freund habe sie beschworen, darüber nachzudenken, ob "es jemanden gibt, der euch so schaden will, dass er eure Tiere umbringt." Bill und Tom sind jedenfalls definitiv alarmiert. "Ist da vielleicht ein Irrer draußen? Diesen Sachen gehen wir auf den Grund."

Zumal sich eine noch viel schlimmere Frage aufdrängt: Wenn wirklich ein eiskalter Täter die Hunde auf dem Gewissen hat, wozu wäre er dann noch fähig? Würde er vor Menschen halt machen? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Familie um ihre Sicherheit bangen muss. Bereits 2019 wurde Tochter Leni Opfer eines Stalkers, der ohne Genehmigung Fotos von ihr veröffentlichte. Schnappschüsse, die Leni im Bikini am Strand zeigen. Und beim Gassigehen mit den Hunden. Dazu Kommentare wie "She’s so beautiful, omg, ilysm, leni" (zu Deutsch "Sie ist so schön, oh mein Gott, ich liebe dich so sehr, Leni") oder "What a cute little princess!" (zu Deutsch "Was für eine süße kleine Prinzessin"). Ein absoluter Albtraum, der sich jetzt für Heidi und ihre Lieben offenbar zu wiederholen droht, mit noch unheilvolleren Vorzeichen…

Auch interessant