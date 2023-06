Heidi Klum: Liebessensation mit einem Mann in ihrem Alter

Heidi und Thomas lernten sich in New York kennen, sie startete dort ihre Modelkarriere, er arbeitete in der Werbebranche. Seither sind sie enge Freunde. Zu ihrem 50. Geburtstag war der 54-Jährige natürlich ebenfalls eingeladen, denn die beiden stehen nach wie vor regelmäßig in Kontakt.

Gegenüber "Bild" verriet Thomas Hayo nun, was er seiner langjährigen Freundin zum Geburtstag wünsche: "50 Jahre! Ich kann es kaum glauben, und über die Hälfte davon kennen wir uns schon. Happy Birthday Heidi! Und was ich so an Dir schätze, ist, dass Du trotz all Deiner großen Erfolge im Herzen immer gleich geblieben bist. Du bist endlos positiv, nimmst Dich selbst nicht zu ernst und hast Dir Deine Freude am Leben nie nehmen lassen."

